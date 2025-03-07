Появились подробности о подготовленном армией России котле для ВСУ под Курском

«РВ»: ВС РФ изолировали плацдарм ВСУ в Курской области и достигли госграницы

Российские войска изолировали основную часть плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. О подготовке котла для подразделений противника рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

7 марта стало известно о прорыве Российской армии в Курской области.

По данным «РВ», сейчас Вооруженные силы России контролируют или простреливают все дороги, связывающие Суджу с другой контролируемой ВСУ территорией.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС о приказе украинских командиров добивать своих солдат в Курской области. Это якобы поможет предотвратить массовую сдачу украинских солдат в плен.