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10:48, 7 марта 2025Россия

Появились подробности о подготовленном армией России котле для ВСУ под Курском

«РВ»: ВС РФ изолировали плацдарм ВСУ в Курской области и достигли госграницы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска изолировали основную часть плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. О подготовке котла для подразделений противника рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

7 марта стало известно о прорыве Российской армии в Курской области.

По данным «РВ», сейчас Вооруженные силы России контролируют или простреливают все дороги, связывающие Суджу с другой контролируемой ВСУ территорией.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС о приказе украинских командиров добивать своих солдат в Курской области. Это якобы поможет предотвратить массовую сдачу украинских солдат в плен.

ЖЗЛ
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