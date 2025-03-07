Стало известно о приказах командиров ВСУ добивать своих солдат в Курской области

ТАСС: Командиры ВСУ отдают приказы добивать своих солдат под Курском

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области приказывают добивать своих же солдат, чтобы избежать массовой сдачи в плен. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ всеми способами пытается не допустить массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинских военнослужащих в суджанском приграничье», — сообщил собеседник агентства.

В марте российские военные перехватили переговоры между украинскими военными, из которых следовало, что командование 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заставляет подчиненных расстреливать отступающих в Курской области бойцов. Материал радиоперехвата показал, как командир узнает у военнослужащего, расстрелял ли он сослуживца с позывным Сварщик, который шел сдаваться. На этот вопрос подчиненный отвечает утвердительно.

До этого стало известно, что в Курской области командиры ВСУ приказали отрезать конечности и пальцы ликвидированным украинским военным, так как противник не успевает эвакуировать тела, но ему нужно зафиксировать потери. Собранный под Курском биоматериал бойцов ВСУ будут отправлять родным для идентификации с помощью анализа ДНК.