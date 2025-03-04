Командиры ВСУ заставляют бойцов расстреливать отступающих солдат под Курском

Командование 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет подчиненных расстреливать отступающих в Курской области бойцов, следует из перехваченных переговоров между украинскими военными. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Из переговоров следует, что украинский командир поручил подчиненному ликвидировать всех, кто покидает свои позиции и пытается сдаться в плен. Материал радиоперехвата показал, как командир узнает у военнослужащего, расстрелял ли он сослуживца с позывным Сварщик, который шел сдаваться. На этот вопрос подчиненный отвечает утвердительно.

26 февраля стало известно, что в Курской области командиры ВСУ приказали отрезать конечности и пальцы ликвидированным украинским военным, так как противник не успевает эвакуировать тела, но ему нужно зафиксировать потери. Собранный под Курском биоматериал бойцов ВСУ будут отправлять родным для идентификации с помощью анализа ДНК.

В Курской области также неоднократно сообщалось о действии заградотрядов ВСУ. Они действуют на всех участках фронта в российском приграничье.