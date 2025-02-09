ТАСС: Заградотряды ВСУ у Свердликово убили пытавшихся сбежать пограничников

Заградотряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по 10 украинским пограничникам, пытавшимся сбежать из села Свердликово в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Заградотряды обстреляли беглецов. Им не удалось выжить.

Собеседник ТАСС также рассказал, что украинские войска минируют все подъезды к селу.

Ранее боец ВСУ с позывным Историк заявил, что армия России давит на всех направлениях и не замедляет собственное наступление. По его словам, надеяться на замедление продвижения Российской армии не стоит.