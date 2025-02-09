Боец ВСУ рассказал о давлении Российской армии на всех направлениях

Боец ВСУ Историк: Армия России давит на всех направлениях

Армия России давит на всех направлениях и не замедляет собственное наступление. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Историк в эфире YouTube-канала Alpha Media.

«Противник давит. Давит постоянно (....) везде они давят, где имеют успех», — рассказал Историк.

Боец отметил, что надеяться на замедление продвижения Российской армии не стоит.

Ранее житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин сообщил о том, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть власть в Киеве. Подобные заявления он слышал еще с 2023 года.

До того экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что простые украинцы недовольны Зеленским, потому что связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).