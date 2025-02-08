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21:27, 8 февраля 2025Бывший СССР

Житель Запорожья рассказал о желании бойцов ВСУ свергнуть киевский режим

Житель Запорожья Константин заявил о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Globallookpress.com

Житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин сообщил о том, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим. Об этом пишет РИА Новости.

«Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции Украины — прим. "Ленты. ру"), в армии, от них такое слышал», — уточнил Константин. По его словам, это не одиночные голоса, так говорят многие. Подобные заявления житель Запорожья слышал еще с 2023 года.

В ноябре прошлого года экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что украинские военные осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик, выйти из которого можно только с помощью переговоров. Когда степень недовольства в ВСУ достигнет критической отметки, командиры могут выступить против Владимира Зеленского, сняться с позиций и пойти военным маршем на Киев, добавил Олейник.

До этого экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что простые украинцы недовольны Зеленским, потому что связывают с ним силовую мобилизацию со стороны ТЦК.

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