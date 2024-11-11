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08:24, 11 ноября 2024Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ заявил о недовольстве украинцев Зеленским

Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы недовольны Зеленским из-за мобилизации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским, так как связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«Недовольство Зеленским есть, однозначно. Причем его во многом связывают именно даже уже сейчас не столько с коррупционными скандалами, сколько с действиями ТЦК», — сказал он.

Прозоров подчеркнул, что Зеленского представляют главой всей государственной машины, в том числе военкоматов, а также связывают с неудачами Вооруженных сил Украины, действиями сотрудников ТЦК и коррупцией в стране. «То есть недовольство им есть, и очень сильное», — подчеркнул бывший офицер СБУ.

Ранее руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала украинских мужчин, не желающих участвовать в боевых действиях, отказаться от гражданства страны. При этом подать заявление об отказе от гражданства можно только в украинском консульстве — то есть находясь за границей.

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