Подпольщик Лебедев: Зеленский использует новобранцев для наступления на Курск

Президент Украины Владимир Зеленский готовит армию для нового контрнаступления. Подробности плана Киева и направление атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает «Царьград».

По его словам, к границе России стягивают новые подразделения ВСУ, состоящие из молодых людей — новобранцев, которых Киев все-таки сумел заставить подписать военный контракт. Лебедев подчеркнул, что направлением нового контрнаступа вновь станет Курская область.

«Будет туда же, как ни странно, на Курск — Суджа. Точнее, на Курск, но это одно и то же, по сути», — подтвердил информацию подпольщик.

Говоря о составе войск противника, Лебедев заметил, что на фронт выпустят 18-летних парней. Многие из них, согласно полученной информации, являются выходцами из глухих сел, которые всю жизнь прожили в нищете и так и не сумели получить образования. Координатор николаевского подполья выразил уверенность, что именно они станут костяком при штурме на русской границе, однако впереди молодых людей ждут не боевые подвиги, а настоящая резня.

Ранее в подполье сообщили об ударе по ВСУ в Черкасской области. Известно, что в момент атаки войска противника находились в освобожденном от детей школьном помещении в пригороде Черкасс.