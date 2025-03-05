В подполье сообщили об ударе по ВСУ в Черкасской области

В пригороде Черкасс нанесен удар по прошедшим ускоренное обучение бойцам ВСУ

В Черкасской области был нанесен удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

По его словам, военнослужащие ВСУ располагались в освобожденном от детей школьном помещении в пригороде Черкасс.

«По словам агентуры, там находились прошедшие ускоренное обучение военные, которые дожидались "покупателя" — то есть командиров подразделений [ВСУ], выбирающих себе солдат взамен погибших», — сообщил представитель пророссийского подполья.

Лебедев также рассказал об ударе по скоплению техники ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что всего было зафиксировано шесть прилетов. Также было поражено местное производство беспилотников.