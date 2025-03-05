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14:19, 5 марта 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в Telegram сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков и область — шесть прилетов. Удары по (...) скоплению техники», — говорится в публикации.

Подпольщик добавил, что российские войска также ударили по местному производству беспилотников.

Лебедев также рассказал об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы. По его словам, в результате атаки были поражены скопления живой силы украинской армии.

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