Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в Telegram сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков и область — шесть прилетов. Удары по (...) скоплению техники», — говорится в публикации.

Подпольщик добавил, что российские войска также ударили по местному производству беспилотников.

Лебедев также рассказал об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы. По его словам, в результате атаки были поражены скопления живой силы украинской армии.