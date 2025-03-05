В подполье рассказали об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы

Лебедев: В пригороде Полтавы по ВСУ нанесены три удара

По подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области были нанесены удары. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости в среду, 5 марта.

«Полтава — три прилета в пригород по живой силе противника», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Ранее 5 марта Лебедев сообщал об ударе по месту дислокации бойцов ВСУ в Харьковской области. По его словам, были поражены два объекта украинских военных, расположенные в Чугуеве.

Также стало известно о взрыве в Одесской области. Он прогремел в использующемся для тренировки десанта ВСУ поселке городского типа Сергеевка.