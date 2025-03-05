В подполье рассказали об ударах по месту дислокации ВСУ в Харьковской области

Лебедев: По месту дислокации ВСУ в Чугуеве нанесен удар, поражены два объекта

В Харьковской области был нанесен удар по месту дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

По его словам, под ударом оказались объекты ВСУ, расположенные в Чугуеве.

«Чугуев получил удар по месту дислокации [украинских] боевиков. Из крупных объектов поражены два, в разных концах города: возле авиационной учебной базы и в районе Клугино-Башкировки», — рассказал представитель пророссийского подполья.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные атаковали украинские системы противовоздушной обороны в Сумской области. Он уточнил, что под ударом также оказались склады, операторы дронов и скопления бойцов ВСУ.