Российские войска поразили украинские системы ПВО и склады в Сумской области

Российские войска поразили системы противовоздушной обороны (ПВО) в Сумской области, а также склады, операторов дронов и скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, один удар произошел в Сумском районе, второй в Ахтырском районе по формирующимся силам ВСУ. Он добавил, что по слухам был также уничтожен склад с боеприпасами и пара бензовозов.

Ранее российские военные уничтожили пытавшуюся закрепиться в домах Курской области группу ВСУ. Удар с помощью реактивных систем залпового огня «Град» нанесли расчеты тульского соединения Воздушно-десантных войск.

До этого российская авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов Украины. В Минобороны России добавили, что также атакованы склады с боеприпасами и скопления живой силы и техники украинских войск в 142 районах.

