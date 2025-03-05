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07:41, 5 марта 2025Россия

Российские военные уничтожили пытавшуюся закрепиться в домах Курской области группу ВСУ

ВС России уничтожили пытавшуюся закрепиться в домах Курской области группу ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в Курской области пыталась закрепиться в разрушенных домах. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Удар с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли расчеты тульского соединения Воздушно-десантных войск. Они получили координаты группы украинских военных и ударили по ним «Градом».

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Уничтожение целей, как сообщили в Минобороны, подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата.

Ранее стало известно, что пограничникам ВСУ приказали зайти в Курскую область в район деревни Рубанщина Суджанского района на американских БТР М113 для выполнения специальных боевых миссий. Видеозапись, подтверждающую это, получили хакеры из группировки RaHDIt, взломав технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины.

ЖЗЛ
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