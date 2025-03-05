ВС России уничтожили пытавшуюся закрепиться в домах Курской области группу ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в Курской области пыталась закрепиться в разрушенных домах. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Удар с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли расчеты тульского соединения Воздушно-десантных войск. Они получили координаты группы украинских военных и ударили по ним «Градом».

Уничтожение целей, как сообщили в Минобороны, подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата.

Ранее стало известно, что пограничникам ВСУ приказали зайти в Курскую область в район деревни Рубанщина Суджанского района на американских БТР М113 для выполнения специальных боевых миссий. Видеозапись, подтверждающую это, получили хакеры из группировки RaHDIt, взломав технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины.