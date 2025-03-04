Стало известно о приказе ВСУ зайти в Курскую область на американских БТР

ВСУ приказали зайти в Рубанщину Курской области на БТР М113 США для спецмиссий

Пограничникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали зайти в Курскую область в район деревни Рубанщина Суджанского района на американских БТР М113 для выполнения специальных боевых миссий. Это подтверждают кадры на границе Сумской области (есть в распоряжении РИА Новости).

Видео заполучили хакеры из группировки RaHDIt, взломав технику сотрудника собственной безопасности госпогранслужбы Украины. На нем запечетлены боевые распоряжения командования пограничного отряда на выполнение заданий на территории Курской бласти.

«Приказываю: до 15.00 19 февраля принять… БТР 113 БН 4324. С 20.00 19 февраля до особого распоряжения совершить перемещение БТР в район Рубанщины Курской области РФ для выполнения боевых специальных заданий, совместного осуществления эвакуации и мероприятий в составе экипажа», — говорит на кадрах заместитель начальника второго отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования.