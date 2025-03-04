Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 4 марта 2025Россия

В российском регионе обнаружили обломки американской ракеты ATACMS

В Брянской области нашли обломки американской ракеты ATACMS
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Брянской области обнаружили обломки американской ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Обломки ракеты западного производства ATACMS были обнаружены в лесном массиве на территории города Сельцо Брянской области», — написал чиновник.

Он пояснил, что снаряд был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО) во время одного из обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалистам-взрывотехникам удалось успешно обезвредить часть ракеты, добавил глава области.

Ранее стало известно, что ВСУ начали дистанционно минировать гражданские объекты, которые находятся в приграничных районах Курской области. В частности противник наносил удары ATACMS, и разбрасывал по местности кассетные боеприпасы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил первые шаги для урегулирования конфликта на Украине

      Обнаружен способ остановить старение

      В Госдуме назвали «Анору» и «Оскар» антироссийскими и неприемлемыми

      Канада нанесла США ответный торговый удар

      Европу уличили в невыполнении обязательств по поставкам военной помощи на Украину

      В Грузии действия Киева оценили фразой «перешли все границы несерьезности»

      В России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту»

      Ездившего с привязанными к машине собаками россиянина наказали принудительными работами

      Ольга Серябкина снялась топлес

      Вице-президент США назвал условие возобновления помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше