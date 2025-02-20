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07:19, 20 февраля 2025Россия

Стало известно о дистанционном минировании ВСУ гражданских объектов в Курской области

ТАСС: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в курском приграничье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют гражданские объекты, которые находятся в приграничных районах Курской области. Об этом заявил командир одного из инженерно-саперных подразделений Северной группировки с позывным Валдай, его цитирует ТАСС.

«Минирование продолжается, в основном бьют кассетными боеприпасами, ATACMS, разбрасывают по местности кассетные боеприпасы. В основном бьют чисто по гражданской инфраструктуре. У них цель — запугать местное население, посеять панику среди местного населения», — сообщил военный.

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По его словам, дистанционное минирование объектов в приграничье оборачивается тем, что там фиксируются случаи ранения гражданских из-за разбросанных суббоеприпасов.

Ранее Генштаб заявил, что российская армия освободила около 64 процентов занятой ВСУ территории Курской области. Инициатива, как отметили там, сейчас находится на стороне российских войск, а их наступление в Курской области продвигается на всех направлениях. ВСУ же несут большие потери и отступают со своих позиций.

ЖЗЛ
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