Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области. Такие цифры назвал начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64 процентов от изначально занятой противником земли (1 268 квадратных километров)», — сообщил он.
Военачальник отметил, что инициатива сейчас находится на стороне российских войск, а их наступление в Курской области продвигается на всех направлениях. Рудской добавил, что ВСУ несут большие потери и отступают со своих позиций.
Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет
Также генерал указал, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции (СВО). «Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — пояснил он.
Генштаб подсчитал число потерь в рядах ВСУ с начала СВО
Рудской озвучил, что за 2024 год ВСУ потеряли 590 тысяч военных убитыми и ранеными. Он добавил, что снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет лишь затянет конфликт и приведет к напрасным человеческим жертвам.
составили потери ВСУ с начала спецоперации
5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери войск с начала конфликта на Украине составили 45 100 погибших, еще 390 тысяч военных получили ранения. Однако в интервью телеканалу NBC 16 февраля Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых. «Как за 11 дней количество раненых уменьшилось на 10 тысяч — загадка, ответ на которую знает только кандидат математических наук Зеленский», — отметил Telegram-канал «Осведомитель».
В ВСУ начали принимать 18-летних
11 февраля минобороны Украины объявило о старте набора в ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет по контракту на один год. За вступление в ряды бойцов обещают выплату в один миллион гривен (почти 24 тысячи долларов) и ежемесячную зарплату 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов). Также молодым украинцам пообещали льготу на поступление в вузы без экзаменов.
Однако выяснилось, что для получения всей суммы необходимо соблюсти ряд условий, среди которых главное — пребывание на передовой не менее шести месяцев. Также, предупредил депутат Рады Александр Дубинский, это создаст конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми контрактниками. «Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах?» — задался он вопросом.
Председатель думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что власти Украины идут по стопам Адольфа Гитлера. Он напомнил, что так в годы Второй мировой войны действовал и немецкий фюрер, вооруживший Гитлерюгенд. Никаких последствий для российских войск это иметь не будет, уверен генерал. «Наши войска продолжат выполнять задачу, которую поставил верховный главнокомандующий», — заключил политик.