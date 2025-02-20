Генштаб ВС РФ: Армия России освободила 64% занятой ВСУ земли в Курской области

Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области. Такие цифры назвал начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64 процентов от изначально занятой противником земли (1 268 квадратных километров)», — сообщил он.

Военачальник отметил, что инициатива сейчас находится на стороне российских войск, а их наступление в Курской области продвигается на всех направлениях. Рудской добавил, что ВСУ несут большие потери и отступают со своих позиций.

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Сергей Рудской генерал-полковник

Также генерал указал, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции (СВО). «Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — пояснил он.

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Рудской озвучил, что за 2024 год ВСУ потеряли 590 тысяч военных убитыми и ранеными. Он добавил, что снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет лишь затянет конфликт и приведет к напрасным человеческим жертвам.

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5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери войск с начала конфликта на Украине составили 45 100 погибших, еще 390 тысяч военных получили ранения. Однако в интервью телеканалу NBC 16 февраля Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых. «Как за 11 дней количество раненых уменьшилось на 10 тысяч — загадка, ответ на которую знает только кандидат математических наук Зеленский», — отметил Telegram-канал «Осведомитель».

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11 февраля минобороны Украины объявило о старте набора в ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет по контракту на один год. За вступление в ряды бойцов обещают выплату в один миллион гривен (почти 24 тысячи долларов) и ежемесячную зарплату 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов). Также молодым украинцам пообещали льготу на поступление в вузы без экзаменов.

Однако выяснилось, что для получения всей суммы необходимо соблюсти ряд условий, среди которых главное — пребывание на передовой не менее шести месяцев. Также, предупредил депутат Рады Александр Дубинский, это создаст конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми контрактниками. «Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах?» — задался он вопросом.

Председатель думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что власти Украины идут по стопам Адольфа Гитлера. Он напомнил, что так в годы Второй мировой войны действовал и немецкий фюрер, вооруживший Гитлерюгенд. Никаких последствий для российских войск это иметь не будет, уверен генерал. «Наши войска продолжат выполнять задачу, которую поставил верховный главнокомандующий», — заключил политик.