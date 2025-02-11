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11:30, 11 февраля 2025Россия

Российский генерал отреагировал на планы Зеленского брать на службу в ВСУ 18-летних

Генерал Картаполов: Планы Зеленского призывать 18-летних не изменят ход СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Планы украинского руководства призывать в вооруженные силы страны 18-летних граждан не изменят ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, которого цитирует Telegram-канал Shot.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке планов по набору в Вооруженные силы Украины граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Им предлагается заключать контракты, дающие право на ряд льгот.

Власти Украины идут по стопам Адольфа Гитлера, сказал об инициативе Картаполов. Он напомнил, что так в годы Великой Отечественной войны действовал и Гитлер, вооруживший Гитлерюгенд. Никаких последствий для российских войск это иметь не будет, уверен генерал. «Наши войска продолжат выполнять задачу, которую поставил верховный главнокомандующий», — заключил Картаполов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал идею Зеленского мышеловкой для молодых украинцев. «По сути, это дорога в один конец, так как шанса выжить на фронте у молодых всушников просто нет», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
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