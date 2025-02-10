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20:19, 10 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних

Зеленский: Солдаты младше 25 лет смогут заработать в ВСУ миллион гривен за год
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Солдаты младше 25 лет смогут заработать в Вооруженных силах Украины (ВСУ) более миллиона гривен за год, а также получить другие льготы. Условия контракта для граждан возрастом от 18 до 25 лет раскрыл президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

«Человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен. (...) Это такой экспериментальный контракт — там много всего», — рассказал он. Украинский лидер уточнил, что государство предлагает таким военнослужащим контракт продолжительностью один год.

Глава государства также сообщил, что помимо выплат солдаты непризывного возраста смогут претендовать на поступление в вузы без экзаменов. По его словам, после окончания контракта они смогут сами выбрать университет, а их обучение оплатит государство.

Кроме того, украинским военным от 18 до 25 лет обещают предоставить специальные условия по ипотеке. «Ноль процентов, все проценты будут покрываться государством», — сказал Зеленский.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.

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