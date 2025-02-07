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00:05, 8 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

Зеленский: Киев готовит выгодные контракты в ВСУ украинцам в возрасте 18-24 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом он объявил в интервью Reuters.

По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны. Украинский лидер уточнил, что это будет специальный контракт на год. «Будет много преимуществ... Также очень высокое денежное довольствие», — добавил он.

Зеленский отметил, что детали будут обнародованы в ближайшие дни.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил необходимость призыва в ряды ВСУ в возрасте 18-25 лет нехваткой военнослужащих.

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