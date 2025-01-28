На Украине объяснили необходимость призыва в ряды ВСУ добровольцев в возрасте 18-25 лет

Вениславский: Привлечение добровольцев 18-25 лет говорит о нехватке военных ВСУ

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил необходимость призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возрасте 18-25 лет нехваткой военнослужащих. Его слова приводит УНИАН.

«Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные Силы Украины», — подчеркнул парламентарий.

Вениславский также выразил мнение, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы. По его словам, заявления о скором завершении боевых действий «вредят национальным интересам Украины» и создают нервозность в обществе, а мобилизация в республике идет в плановом порядке без послаблений.

