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19:43, 28 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады отверг окончание конфликта в ближайшие месяцы

Депутат Рады Вениславский: конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, передает УНИАН.

«На сегодня говорить о прекращении боевых действий не приходится. (...) Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, имеющего немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований», — заявил нардеп.

По его словам, подобные заявления якобы «вредят национальным интересам Украины» и создают нервозность в обществе, а мобилизация в республике идет в плановом порядке без послаблений.

«Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные Силы Украины», — добавил нардеп.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что Украину ждет множество сюрпризов в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Он считает, что переговоры пройдут в три этапа. На первом США обсудят разрешение конфликта с Россией, на втором — с Украиной. Третьим этапом, по мнению Бондаренко, станут переговоры Киева и Москвы.

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