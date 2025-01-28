Украинский политолог рассказал о переходе украинской молодежи на русский язык

Политолог Бондаренко: Молодежь Украины переходит на русский язык

Молодежь на Украине стала отказываться от украинского языка в пользу русского, особенно в крупных городах. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Youtube-канала Politeka Online.

«Русский язык превращается в язык протеста на Украине. И это говорят уже языковые омбудсмены и прочие, они говорят о том, что молодежь не хочет говорить на украинском языке в городах», — рассказал Бондаренко.

По его словам, те, кто активно выступали за распространение украинского языка, оказали большую услугу русскому, а через поколение русский язык станет более сильным на территории Украины.

Ранее Бондаренко заявил, что Украину ждет множество сюрпризов в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Он считает, что переговоры пройдут в три этапа. На первом США обсудят разрешение конфликта с Россией, на втором — с Украиной. Третьим этапом, по мнению Бондаренко, станут переговоры Киева и Москвы.