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01:39, 11 февраля 2025Бывший СССР

Идею Зеленского призывать 18-летних в ВСУ назвали мышеловкой

Рогов назвал идею Зеленского призывать 18-летних в ВСУ сыром в мышеловке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Идея Владимира Зеленского о призыве 18-летних юношей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является сыром в мышеловке. Так планы Зеленского в интервью РИА Новости назвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Идея Зеленского — это сыр в мышеловке, который, как известно, не бывает бесплатным. И цена в этом случае — жизнь молодых украинцев. По сути, это дорога в один конец, так как шанса выжить на фронте у молодых ВСУшников просто нет», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что украинцам не следует поддаваться на уловки Зеленского. Он призвал оказывать сопротивление его политике, заключающейся в «войне до последнего украинца».

Ранее Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних. По его словам, они смогут получить более миллиона гривен за год службы, а также другие льготы.

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