Рогов назвал идею Зеленского призывать 18-летних в ВСУ сыром в мышеловке

Идея Владимира Зеленского о призыве 18-летних юношей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) является сыром в мышеловке. Так планы Зеленского в интервью РИА Новости назвал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Идея Зеленского — это сыр в мышеловке, который, как известно, не бывает бесплатным. И цена в этом случае — жизнь молодых украинцев. По сути, это дорога в один конец, так как шанса выжить на фронте у молодых ВСУшников просто нет», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что украинцам не следует поддаваться на уловки Зеленского. Он призвал оказывать сопротивление его политике, заключающейся в «войне до последнего украинца».

Ранее Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних. По его словам, они смогут получить более миллиона гривен за год службы, а также другие льготы.