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23:24, 16 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский запутался в цифрах о потерях в ВСУ

Президент Украины Зеленский запутался в цифрах о потерях в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в цифрах, говоря о потерях в Вооруженных силах страны. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Так, 5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану политик заявил, что потери войск с начала конфликта на Украине составили 45 100 погибших, еще 390 тысяч военных получили ранения.

Однако в интервью телеканалу NBC 16 февраля Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых. «Как за 11 дней количество раненых уменьшилось на 10 тысяч — загадка, ответ на которую знает только кандидат математических наук Зеленский», — пишет «Осведомитель».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский соврал о потерях в ВСУ. По его словам, из 29 тысяч населенных пунктов под контролем Киева остались около 23 тысяч. Озвученные украинским президентом потери означают, что в среднем на каждом кладбище будет не более двух могил солдат ВСУ.

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