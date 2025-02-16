Зеленский запутался в цифрах о потерях в ВСУ

Президент Украины Зеленский запутался в цифрах о потерях в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в цифрах, говоря о потерях в Вооруженных силах страны. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Так, 5 февраля в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану политик заявил, что потери войск с начала конфликта на Украине составили 45 100 погибших, еще 390 тысяч военных получили ранения.

Однако в интервью телеканалу NBC 16 февраля Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых. «Как за 11 дней количество раненых уменьшилось на 10 тысяч — загадка, ответ на которую знает только кандидат математических наук Зеленский», — пишет «Осведомитель».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский соврал о потерях в ВСУ. По его словам, из 29 тысяч населенных пунктов под контролем Киева остались около 23 тысяч. Озвученные украинским президентом потери означают, что в среднем на каждом кладбище будет не более двух могил солдат ВСУ.