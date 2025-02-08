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06:37, 8 февраля 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского за слова о потерях ВСУ

Депутат Рады Дубинский: Зеленский соврал о потерях ВСУ в 45 тысяч человек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский соврал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 45 тысяч человек. С критикой в адрес главы государства выступил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, из 29 тысяч населенных пунктов под контролем Киева остались около 23 тысяч. Озвученные Зеленским потери означают, что в среднем на каждом кладбище будет не более двух могил погибших солдат ВСУ.

«Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором. Это же [ложь]! И чтобы понять это, надо просто выйти на любое кладбище, и увидеть, как оно усеяно могилами с флагами. Но для этого надо иметь сердце, а его у кровавого лицедея давно нет», — высказался депутат.

Ранее Дубинский назвал цену превращения Украины в Европу. По его словам, для этого Украина переписала свою историю, снесла свои памятники, забыла своих героев и отказалась от целого пласта культуры.

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