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13:44, 7 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали цену превращения Украины в Европу

Дубинский: Ради становления Европой народ Украины отказался от своей личности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ради становления частью Европы Украина переписала свою историю, снесла свои памятники, забыла своих героев и отказалась от целого пласта культуры. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Итак, чтобы стать "Европой", за последние 10 лет мы переписали свою историю, снесли свои памятники, забыли своих героев, отказались от пласта культуры. То есть, затерли свою историко-культурную идентичность, отказались от своей личности, стерли ее, как в "Матрице"», — подчеркнул он.

По словам парламентария, в результате Украина так и не смогла добиться этой цели. Он подчеркнул, что республика стала «никому не нужной пустой оболочкой», на месте которой можно строить новую страну. При этом он подчеркнул, что наиболее вероятным считает переселение на территорию республики европейских мигрантов и населения сектора Газа.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации. По его словам, чтобы перекрыть потребности рынка труда Киеву нужно будет привлекать к работе мигрантов из стран Южной и Восточной Азии.

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