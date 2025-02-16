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19:55, 16 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил увеличение потерь Украины на десятки тысяч человек

Зеленский: Человеческие потери Украины могут быть больше на десятки тысяч
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Потери Украины в конфликте с Россией могут быть на десятки тысяч человек больше тех, что были названы ранее. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

По его словам, страна потеряла 46 тысяч человек, однако потери могут оказаться значительно выше из-за учета пропавших без вести. Политик добавил, что за время конфликта ранеными оказались 380 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находятся в плену. Наверняка знать нельзя», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко обвинил Зеленского в двукратном занижении числа потерь ВСУ. Он указал на то, что говоря о потерях президент не учитывает тех, кто пропал без вести.

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