В России назвали прошлый год переломным в достижении целей СВО

Генштаб ВС России: Украина не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя

2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, власти Украины уже не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. «Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — пояснил Рудской.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что достижение целей СВО является священным долгом России. Дипломат сравнил современную геополитическую обстановку с ситуацией, в которой Советский Союз оказался 80 лет назад, когда многие страны Европы стремились нанести Москве «стратегическое поражение».