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03:23, 20 февраля 2025Россия

В России назвали прошлый год переломным в достижении целей СВО

Генштаб ВС России: Украина не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, власти Украины уже не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. «Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — пояснил Рудской.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что достижение целей СВО является священным долгом России. Дипломат сравнил современную геополитическую обстановку с ситуацией, в которой Советский Союз оказался 80 лет назад, когда многие страны Европы стремились нанести Москве «стратегическое поражение».

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