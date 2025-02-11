Минобороны Украины объявило о старте набора в ВСУ добровольцев 18-24 лет

МО Украины: Открыт набор по контракту на год добровольцев 18-24 лет за ₴1 млн

Минобороны Украины объявило о старте набора в Вооруженные силы республики (ВСУ) добровольцев от 18 до 24 лет по контракту на один год. За подписание контракта обещают единоразовую выплату в один миллион гривен (почти 24 тысячи долларов) и ежемесячную зарплату 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), указано на сайте оборонного ведомства.

«Проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая выучка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия», — говорится в сообщении МО республики.