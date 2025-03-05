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12:10, 5 марта 2025Бывший СССР

На месте подготовки десанта ВСУ в Одесской области прогремел взрыв

Лебедев: Взрыв прогремел в использующейся для тренировки десанта ВСУ Сергеевке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Взрыв прогремел в поселке городского типа Сергеевка в Одесской области, использующемся для тренировки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Подробностей пока нет. Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и на Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди — тренируется десант для высадки на берег», — рассказал он.

Лебедев отметил, что обучают украинских солдат в Сергеевке англоязычные инструкторы. Кроме того, он добавил, что в общей сложности по Одессе и области было нанесено шесть ударов, три из которых прозвучали в порту Ильичевска (украинское название — Черноморск).

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что на территории энергообъекта под Одессой 4 марта произошел взрыв. По данным компании, это четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

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