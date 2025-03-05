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10:42, 5 марта 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали энергообъект под Одессой

ДТЭК: ВС России атаковали энергообъект в Одесской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

4 марта Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергообъект под Одессой. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

Отмечается, что это четвертый удар по энергосистеме региона за две недели. Какой именно энергообъект был атакован, не сообщается. Пресс-служба энергохолдинга также проинформировала, что как только энергетики получат разрешение от спасателей, они начнут восстановительные работы.

Ранее в Запорожье был уничтожен энергообъект. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, без электроснабжения в городе остались котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, а также порядка 20 тысяч абонентов.

До этого ВС России атаковали энергообъект в Сумской области. Какой именно объект пострадал, не сообщается.

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