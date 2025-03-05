Российские войска атаковали энергообъект под Одессой

ДТЭК: ВС России атаковали энергообъект в Одесской области

4 марта Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергообъект под Одессой. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

Отмечается, что это четвертый удар по энергосистеме региона за две недели. Какой именно энергообъект был атакован, не сообщается. Пресс-служба энергохолдинга также проинформировала, что как только энергетики получат разрешение от спасателей, они начнут восстановительные работы.

Ранее в Запорожье был уничтожен энергообъект. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, без электроснабжения в городе остались котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, а также порядка 20 тысяч абонентов.

До этого ВС России атаковали энергообъект в Сумской области. Какой именно объект пострадал, не сообщается.