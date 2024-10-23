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14:24, 23 октября 2024Бывший СССР

В Сумской области сообщили о повреждении энергообъекта

ВС России атаковали энергообъект в Сумской области

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергообъект в Сумской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, вследствие удара обесточена 21 тысяча потребителей. Какой именно объект пострадал, не сообщается.

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. Какая именно критическая инфраструктура получила повреждения, не говорилось.

До этого в результате взрыва в подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Никто из жителей не пострадал.

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      Илья Таксюр
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