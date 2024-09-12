В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В результате взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Поступили (...) сообщения о разрушении (...) объектов инфраструктуры», — написал он. По словам чиновника, из-за происшествий никто из жителей региона не пострадал.

При этом он не сообщил, какие именно объекты оказались повреждены. По словам Федорова, взрывы происходили в Белогорье, Новоданиловке, Новоандреевке, Преображенке, Работино, Малой Токмачке, Малиновке, Ольговском, Гуляйполе, Орехове и Приютном.

Ранее стало известно, что взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины. Как сообщило издание «Общественное», всего было слышно два взрыва.