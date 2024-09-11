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16:18, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Сумах произошли взрывы

В Сумах произошло два взрыва

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах было слышно два взрыва», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

11 сентября в Каменском районе Днепропетровской области произошел взрыв. Как сообщалось, в регионе звучали предупредительные сигналы. Утром того же дня стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Никополе Днепропетровской области.

О серии взрывов в Сумах сообщалось и 10 сентября. Детонации произошли на фоне воздушной тревоги.

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      Кристина Есикова
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