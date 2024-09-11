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11:43, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области произошел взрыв

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о взрыве в области

Фото: Leah Millis / Reuters

В Каменском районе Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Подробностей о месте и причинах взрыва не сообщается. В области действует воздушная тревога. Глава ОВА призвал граждан соблюдать информационную тишину и ничего не выкладывать в сеть до отбоя воздушной тревоги.

Ранее серия взрывов произошла в Сумах. Где именно они произошли неизвестно.

До этого подполье сообщило о взрывах в Одесской области. Сообщается, что в одном из городов, в котором прозвучал взрыв, находилась колония, где собирали беспилотники для украинской армии.

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      Илья Таксюр
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