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17:39, 8 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о взрывах в Одесской области Украины

Подпольщик Лебедев сообщил о взрывах в Одесской области Украины

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Взрывы прозвучали в Одесской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По словам Лебедева, в ночь на 8 сентября произошли взрывы в городе Вилково в Измаильском районе Одесской области. Уточняется, что в бывшей Вилковской исправительной колонии № 141 с помощью иностранных специалистов собирали беспилотники. Помимо этого, в городе находится турбаза «Пеликан», где расположились иностранцы.

Также сообщается, что с румынской стороны по российским беспилотникам работали системы противовоздушной обороны.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по складу Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне. Кроме того, стало известно, что в пригороде Херсона атаке подвергся пункт дислокации ВСУ.

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      Олег Давыдов
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