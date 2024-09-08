Подполье сообщило о взрывах в Одесской области Украины

Подпольщик Лебедев сообщил о взрывах в Одесской области Украины

Взрывы прозвучали в Одесской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По словам Лебедева, в ночь на 8 сентября произошли взрывы в городе Вилково в Измаильском районе Одесской области. Уточняется, что в бывшей Вилковской исправительной колонии № 141 с помощью иностранных специалистов собирали беспилотники. Помимо этого, в городе находится турбаза «Пеликан», где расположились иностранцы.

Также сообщается, что с румынской стороны по российским беспилотникам работали системы противовоздушной обороны.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по складу Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне. Кроме того, стало известно, что в пригороде Херсона атаке подвергся пункт дислокации ВСУ.