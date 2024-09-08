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11:59, 8 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Херсоне

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ в Херсоне
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Reuters

Российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... в паре десятков метров в направлении строительного супермаркета "Эпицентр", который используется ВСУ как склад», — рассказал Лебедев.

Подпольщик также заявил, что был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники в пригороде Херсона.

Ранее Лебедев рассказал, что Российская армия нанесла удар по месту производства украинских дронов в Павлограде Днепропетровской области Украины. Перед этим стало известно об атаке на склад техники ВСУ в пригороде Львова.

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      Олег Давыдов
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