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10:42, 6 сентября 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об уничтожении места производства дронов в Павлограде

РИА Новости: ВС России нанесли удар по месту производства дронов в Павлограде

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по месту производства украинских реактивных дронов в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«По Павлограду нанесен [удар]. По территории самого завода, где производят БПЛА с реактивными двигателями», — сказал он.

Перед этим появились сообщения о том, что в городе Павлограде произошла серия взрывов. В момент происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее Лебедев сообщал, что под Харьковом был нанесен удар по иностранным наемникам и военной технике Вооруженных сил Украины. По его словам, взрывы раздались в западном пригороде Харькова — Люботине.

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      Александр Курбатов
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