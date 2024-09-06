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10:16, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области произошли взрывы

В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Reuters

В городе Павлоград Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Днепропетровской области слышны сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

6 сентября в Харькове произошел взрыв. В Харьковской области объявлялась воздушная тревога. Помимо этого, в тот же день утром стало известно о взрывах в Киевской области. Как уточнялось, в регионе были слышны предупредительные сигналы.

Днем ранее в Киеве прозвучал взрыв. Сообщалось, что детонация была слышна в Дарницком районе украинской столицы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

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      Кристина Есикова
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