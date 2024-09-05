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18:49, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

«Страна.ua»: в Дарницком районе Киева прозвучали взрывы

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

В Дарницком районе Киева восточной части города прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, тревоги в украинской столице объявлено не было. О взрывах сообщает и агентство УНИАН. Подробности случившегося пока неизвестны.

Взрывы в Киеве прозвучали и в ночь на четверг, 5 сентября. Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам российского президента Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева, в частности, на Крымский мост.

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      Валентин Карант
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