В Киеве прозвучали взрывы

«Страна.ua»: в Дарницком районе Киева прозвучали взрывы

В Дарницком районе Киева восточной части города прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, тревоги в украинской столице объявлено не было. О взрывах сообщает и агентство УНИАН. Подробности случившегося пока неизвестны.

Взрывы в Киеве прозвучали и в ночь на четверг, 5 сентября. Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам российского президента Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева, в частности, на Крымский мост.