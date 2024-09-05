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06:47, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали новые взрывы

В Киеве вновь прогремели взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробности случившегося пока неизвестны.

О взрывах в украинской столице уже сообщалось ранее. Они прогремели в ночь на четверг, 5 сентября.

За несколько минут до этого появилась информация о взрывах в Кривом Роге.

Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам российского президента Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева, в частности, на Крымский мост.

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      Марина Совина
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