В Киеве прозвучали новые взрывы

В Киеве вновь прогремели взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробности случившегося пока неизвестны.

О взрывах в украинской столице уже сообщалось ранее. Они прогремели в ночь на четверг, 5 сентября.

За несколько минут до этого появилась информация о взрывах в Кривом Роге.

Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам российского президента Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева, в частности, на Крымский мост.