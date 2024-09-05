В Киеве прозвучали новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Подробности случившегося пока неизвестны.
О взрывах в украинской столице уже сообщалось ранее. Они прогремели в ночь на четверг, 5 сентября.
За несколько минут до этого появилась информация о взрывах в Кривом Роге.
Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам российского президента Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева, в частности, на Крымский мост.