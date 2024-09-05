В Киеве раздались взрывы

«Страна.ua»: в Киеве и Кривом Роге прозвучали взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, взрывы также были слышны в Кривом Роге. Подробности произошедшего не приводятся.

Утром в среду, 4 сентября, стало известно об ударе российских военных по аэродрому в Долгинцево неподалеку от Кривого Рога. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент атаки там находился самолет МиГ-29 и большое количество беспилотников с реактивными двигателями. Незадолго до этого в Кривом Роге прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Кроме того, в тот же день взрывы произошли во Львове на западе Украины. В результате происшествия в городе был перекрыт ряд улиц.