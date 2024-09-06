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08:34, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

Взрыв прозвучал в Харькове, в области объявлена воздушная тревога
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в публикации. Кроме того, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Утром 6 сентября стало известно о взрывах в Киевской области. Как уточнялось, в регионе были слышны предупредительные сигналы. Днем ранее в Киеве прогремел взрыв. Сообщалось, что детонация была слышна в Дарницком районе украинской столицы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

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      Кристина Есикова
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