Взрыв прозвучал в Харькове, в области объявлена воздушная тревога

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в публикации. Кроме того, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Утром 6 сентября стало известно о взрывах в Киевской области. Как уточнялось, в регионе были слышны предупредительные сигналы. Днем ранее в Киеве прогремел взрыв. Сообщалось, что детонация была слышна в Дарницком районе украинской столицы. При этом воздушная тревога не объявлялась.