Стало известно об ударе по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом

Лебедев: под Харьковом по иностранным наемникам и технике ВСУ был нанесен удар

Под Харьковом был нанесен удар по иностранным наемникам и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы раздались в западном пригороде Харькова — Люботине. Как уточнил Лебедев, после этого в направлении населенного пункта выехало большое количество машин скорой помощи.

«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники. Сообщается о большом количестве погибших и раненых», — добавил представитель пророссийского подполья. Он отметил, что попавшие под удар в Люботине подразделения ВСУ могли готовить к переброске в сторону Волчанска и Шебекино.

Утром 6 сентября стало известно о взрыве в Харькове. Он раздался на фоне воздушной тревоги, объявленной в Харьковской области.