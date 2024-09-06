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09:30, 6 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом

Лебедев: под Харьковом по иностранным наемникам и технике ВСУ был нанесен удар

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Под Харьковом был нанесен удар по иностранным наемникам и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы раздались в западном пригороде Харькова — Люботине. Как уточнил Лебедев, после этого в направлении населенного пункта выехало большое количество машин скорой помощи.

«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники. Сообщается о большом количестве погибших и раненых», — добавил представитель пророссийского подполья. Он отметил, что попавшие под удар в Люботине подразделения ВСУ могли готовить к переброске в сторону Волчанска и Шебекино.

Утром 6 сентября стало известно о взрыве в Харькове. Он раздался на фоне воздушной тревоги, объявленной в Харьковской области.

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      Екатерина Грищенко
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