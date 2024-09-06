В подполье сообщили об ударе по складу техники ВСУ под Львовом

Российские военные ударили по складам у Львова, куда свозят технику из Польши

Российские военные нанесли удар по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят технику и боеприпасы из Польши для ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«В три часа ночи в пригород Львова, населенный пункт Малехов, был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские», — отметил подпольщик.

По словам Лебедева, местные жители сообщили, что «прилетело в "УВК Украина"» — контейнерный терминал. На склады в это место завозится техника и БК, прибывающие из Польши, уточнили в подполье.

3 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. По словам подпольщика Сергея Лебедева, взрыв был без детонации, но очень мощный.

Позже уточнялось, что Полтавский военный институт связи специализировался на подготовке работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Ракетный удар произошел в момент построения более 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Запорожье. На место удара приехало множество машин скорой помощи.