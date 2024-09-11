В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Никополе Днепропетровской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, повреждения получила линия электропередачи.
6 сентября координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что российские силы ударили по месту производства украинских реактивных дронов в Павлограде Днепропетровской области. Отмечалось, что под ударом оказался завод.
Перед этим стало известно о серии взрывов в городе. Как уточнялось, в регионе была объявлена воздушная тревога.