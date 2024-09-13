В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в двух областях Украины

ВСУ: в Сумской и Харьковской областях была повреждена критическая инфраструктура

В Сумской и Харьковской областях были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что три объекта расположены в населенных пунктах Михайловское, Новая Слобода и Речки Сумской области, еще один — в селе Ивано-Шийчино под Харьковом. Какая именно критическая инфраструктура получила повреждения, в ВСУ не рассказали.

12 сентября стало известно, что в результате взрыва в подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Иван Федоров. Чиновник отметил, что никто из жителей региона не пострадал.

За день до этого, в среду 11 сентября, в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики были повреждены энергообъекты. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.