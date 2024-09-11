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12:23, 11 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в нескольких областях

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъектов в нескольких областях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине были поражены энергообъекты в нескольких областях. О повреждении инфраструктуры сообщило Минэнерго страны в Telegram.

«За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил об уничтожении российскими военными почти всех теплоэлектроцентралей, которые обслуживали Харьков. По его словам, в регион завозят небольшие мобильные котельные.

6 сентября стало известно о повреждении подстанции в Сумской области на севере Украины. В результате без света остались девять населенных пунктов.

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      Екатерина Грищенко
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